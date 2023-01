New entry in società: c’è il comunicato ufficiale del Milan

Nuova aggiunta in società per il Milan. Il consiglio di amministrazione della società, riunito lo scorso 17 gennaio, ha approvato l’ingresso di Randy Levine, presidente dei New York Yankees. Il nuovo innesto è riconosciuto inoltre come uno dei dirigenti più affermati nel settore dello sport e di intrattenimento. Anche Paolo Scaroni ha voluto dare il benvenuto al nuovo investitore attraverso un comunicato sui canali ufficiali del club.

Scaroni Milan

Il comunicato di Scaroni: “Randy sarà un fattore importante per il nostro sviluppo”

Di seguito il comunicato di Scaroni sul sito ufficiale del club: “Il Club è lieto di dare il benvenuto a Randy Levine nel nostro Consiglio di Amministrazione. Randy è un professionista leader nello sport e nell’intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del Club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il Club e i suoi tifosi”.