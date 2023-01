Niente più Spagna per Brahim Diaz: il centrocampista cambia nazionalità?

Il trequartista del Milan Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid, starebbe valutando un possibile cambio di nazionalità dopo il poco spazio trovato in questi anni con la nazionale spanola.

Brahim Diaz pensa al cambio di nazionale

Stando a quanto riportato da Lino Bracco, il Marocco, la nazionale che ha sorpreso tutti all’ultimo Mondiale essendo in grado di eliminare grandi squadre come il Belgio, la Spagna e il Portogallo, sarebbe intenzionato a convocare Brahim Diaz per l’amichevole contro la Colombia in programma nel ritiro tra il 20 e il 28 marzo.

Il trequartista rossonero ha attraversato tutte le fasi delle nazionali giovanili spagnole trovando l’esordio con la nazionale maggiore solo in amichevole. Negli ultimi anni non ha più trovato la convocazione, iniziando a pensare ad un possibile cambio di nazionalità per vestire la maglia del Marocco.

Brahim Diaz, i numeri nelle giovanili della Spagna

Brahim Diaz ha collezionato ben 20 presenze con le giovanili delle Furie Rosse segando 5 goal totali. Invece con la nazionale maggiore ha collezionato una sola presenza in cui ha siglato un goal.

