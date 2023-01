Debacle Milan contro l’Inter, Pioli nel mirino del web: sta succedendo in questo momento!

Dopo le deludenti prestazioni contro Roma e Lecce in Serie A e dopo l’eliminazione contro il Torino in Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli non riesce a rialzarsi.

I rossoneri escono sconfitti, con il pesante punteggio di 0-3, contro l’Inter di Simone Inzaghi, in un match valevole per la conquista della Supercoppa Italiana.

Sfida senza storia dall’inizio alla fine, con i nerazzurri che passano subito in doppio vantaggio grazie alle reti di Dimarco e Dzeko nel primo tempo, per poi chiudere i conti nel finale di gara grazie al goal di Lautaro Martinez.

L’Inter demolisce il Milan: sui social impazza l’hashtag #Pioliout

Supercoppa, Milan-Inter, Pioliout

A finire nell’occhio del ciclone, come spesso accade, è stato proprio il tecnico del Diavolo, che si fa incartare, soprattutto sulle corsie esterne, da parte dell’allenatore dell’Inter.

In seguito al fischio finale, infatti, i tifosi rossoneri hanno riversato sui social tutto il loro disappunto nei confronti di una prestazione sconcertante, che chiude una settimana da incubo per il Milan, mandando in tendenza l’hashtag #Pioliout

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dopo la sconfitta di questa sera in Supercoppa, si riducono al lumicino le speranze dei rossoneri di conquistare un trofeo in questa stagione.