Il futuro di Theo Hernandez è al Milan? La risposta dell’agente del terzino!

L’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilón, ha rilasciato una lunga intervista a serianews.com, dove ha parlato del futuro del suo assistito.

Le sue dichiarazioni:

“Futuro Theo? Ogni giocatore ha una squadra nella quale trova il proprio habitat, la propria identità. Theo, da quando è arrivato al Milan, si è sentito identificato e voluto bene sia da Maldini e Massara che da tutto l’ambiente, tutti i tifosi. È stata una combinazione perfetta per lo sviluppo della grande carriera che sta facendo“.

Theo Hernandez futuro Milan

L’agente continua: “Non possiamo dimenticare che è stato un elemento fondamentale del Milan tornato ad essere campione d’Italia dopo un decennio, successo ottenuto con tanti giovani. Da Theo a Tonali, Tomori, Bennacer, Leao… Tutti hanno talento e gioventù, una situazione perfetta per migliorarsi. È cresciuto tanto a San Siro, è felicissimo della città e del club: se la squadra continua a crescere come sta facendo lui, non escludo che voglia restarci sempre. Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, ma Theo non potrebbe essere più contento e grato“.

Il terzino della Nazionale francese è esploso al Milan, dove si è consacrato uno, se non il, tra i migliori giocatori in quel ruolo. Dopo il Mondiale da protagonista, terminato con la sconfitta in finale, sono aumentate le pretendenti su Theo Hernandez, ma l’agente conferma la volontà di restare in rossonero.