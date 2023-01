Tra Milan e Real Madrid, in bilico il futuro di Brahim Diaz: la volontà di Florentino Perez

Le prossime settimane saranno più decisive che mai per il futuro di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo dovrà convincere il club rossonero a pagare la cifra stabilita per il riscatto, pari a 22 milioni.

L’ultima parola spetterà comunque al Real Madrid, che potrà esercitare il contro riscatto a 27 milioni.

Milan e Real, incontro a fine mercato a tema Brahim Diaz

Come riportato da AS, i due club tratteranno la questione una volta terminato il mercato invernale. Maldini e Massara vorrebbero provare ad abbassare la cifra pattuita, operazione che risulta però complessa.

Brahim Diaz

Milan o Real? La volontà di Brahim Diaz

Il giocatore ha detto di essere felice a Milano, così come Pioli, che rivede in lui grandi qualità. Una seconda avventura con la maglia dei Blancos però non è da escludere.

Con gli addii probabili di Asensio e Hazard, Brahim avrebbe più spazio per poter incidere. In attesa di ricevere una risposta dal Milan, Florentino Perez già immagina un suo ritorno.