Novità Vasquez, sarà a disposizione di Pioli: la data

In casa Milan c’è armonia e contentezza non solo per la vittoria contro la Salernitana, arrivata con un’ottima prova, ma anche per la sconfitta del Napoli capolista.

I rossoneri, quindi, si sono avvicinati ai partenopei e adesso l’obiettivo è di difendere con le unghie e con i denti lo scudetto vinto l’anno scorso.

Nel frattempo, mister Pioli e tutto l’ambiente rossonero attendono il nuovo portiere Devis Vasquez, il quale sta facendo di tutto per mettersi quanto prima a disposizione della squadra.

Milan, ci siamo: domani Vasquez sarà a Milano

Devis Vasquez

Il portiere colombiano, stando a quanto confermato da TMW, ha già risolto le pratiche burocratiche che lo avevano costretto a tornare in patria e ha così anticipato il rientro in Italia.

Infatti, già domani sera è atteso a Milano, per poi mettersi a disposizione già da dopodomani agli ordini di Stefano Pioli.

Il giocatore ha grande voglia di crescere e le parole pronunciate a Caracol Radio fanno capire che il ragazzo ha le idee chiare: “Voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia. So che devo conquistarmi il posto da titolare al Milan”.