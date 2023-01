UFFICIALE – Devis Vasquez è un nuovo portiere del Milan: cifre e dettagli

Il più grande problema del Milan in questo inizio di stagione è stato certamente l’infortunio occorso a Mike Maignan. Il portiere francese, infortunatosi al polpaccio a fine settembre, sembra ancora lontano dal vedere la luce in fondo al tunnel.

Per questo motivo la dirigenza rossonera sta correndo ai ripari ed ha acquistato un quarto portiere: Devis Vasquez, estremo difensore colombiano classe 1998. Il portiere arriva a Milano per circa 400mila euro.

Vasquez comunicato Milan

Devis Vasquez al Milan: il comunicato ufficiale dei rossoneri

Di seguito il comunicato tramite cui il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Devis Vasquez:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì.

Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77″.

