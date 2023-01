ULTIM’ORA Zaniolo, offerta super dalla Premier: strada in salita per il Milan?

La pista Zaniolo si complica drasticamente per il Milan, con il duo Maldini-Massara che dovrà fare un vero e proprio miracolo per convincere la Roma ad abbassare le proprie pretese e far arrivare il giocatore a Milano.

La Roma, da questo momento, è infatti forte dell’interesse di un club di Premier pronto a sborsare la cifra richiesta per il giocatore già in questa sessione di calciomercato, mettendo così la società giallorossa in una posizione di maggiore forza nella trattativa.

Il Bournemouth pronto a pagare 30 milioni di euro per Zaniolo, il Milan è avvisato

Come riportato con un tweet da Fabrizio Romano, proprio in queste ore, infatti, Tiago Pinto ha ricevuto l’offerta del Bournemouth che si è reso disponibile ad accontentare in pieno del richieste del club giallorosso, vista la maggiore disponibilità economica di cui dispone, per accaparrarsi subito il giovane attaccante romanista.

In proprio favore però Maldini può contare sul forte gradimento del giocatore, che stando a quello che ci viene riportato al momento avrebbe in testa solo il club rossonero, data la sua forte volontà di non lasciare l’Italia.

Staremo dunque a vedere se Zaniolo cederà al richiamo della Premier League, o se proverà a forzare la mano con la Roma per facilitare così la trattativa con il Milan ed assecondare le proprie richieste.

LORENZO PIERANTOZZI