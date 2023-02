Conte al Milan? Il tecnico esce allo scoperto

Antonio Conte alla vigilia del match di Champions League tra il suo Tottenham ed il Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico degli Spurs, che vivono un periodo non eccellente ha detto sul ritorno al Meazza: “Sono sempre bellissime sensazioni. Torno a casa, l’Italia è casa mia. Tornare di nuovo a San Siro dopo due bellissime stagioni con l’Inter mi provoca forte emozioni visto quanto abbiamo condiviso“.

In seconda battuta poi l’allenatore ha speso parole di elogio per Mister Pioli e quanto fatto dai rossoneri nella sua gestione: “Stefano è un ragazzo che da tanto allena e meritava molto prima questa soddisfazione. Il fatto che abbia coronato il percorso con il Milan, una squadra con una storia così importante, gli dà merito, così come ai giocatori e ai dirigenti. Hanno fatto una stagione incredibile“.

Milan-Tottenham Pioli Conte

La chiusura sul possibile ritorno in Italia e gli infortuni

“Abbiamo avuto due infortuni di una certa importanza. Rodrigo (Bentancur ndr) si è rotto il legamento, Bissouma ha avuto una frattura da stress alla caviglia. È un momento difficile, ma bisogna compattarsi ancora di più per superare le difficoltà“ dice Conte che vive una situazione complicata a causa di molteplici indisponibilità.

E su un suo possibile ritorno in Italia Conte assicura: “In Inghilterra a Londra è la mia seconda esperienza. C’è un’atmosfera incredibile allo stadio, la gente viene con la gioia di vedere la partita. È una festa. Ti innamori se lavori lì, ma il primo amore non si scorda mai ed è sempre l’Italia“.

Enrico Tiberio Romano