Benfica-Milan, è sfida sul mercato per il giovane talento

È ancora sfida di mercato tra i portoghesi del Benfica ed il Milan per un giovane talento che sta facendo parlare di sé tutta Europa. I rossoneri infatti lavorano in chiave futura ed avrebbero messo gli occhi su un vero e proprio gioiellino classe 2003, seguito anche dai lusitani che sembrano determinati a seguire il profilo, dopo il lungo e travagliato testa a testa di questa estate per Enzo Fernandez, comprato dal Benfica a 12 milioni e rivenduto sei mesi dopo per la cifra monstre di 120 milioni di euro.

Questo duello potrebbe dunque ripetersi per Giannis Konstantelias, trequartista giovanissimo che ricorda i vecchi “numero 10”, attualmente in forze al Paok Salonicco che avrebbe stregato la coppia Massara-Maldini. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb però i portoghesi avrebbero già presentato la prima offerta per anticipare la concorrenza.

Milan-Benfica è sfida per konstantelias

Il giovane rappresenta un profilo tra i più futuribili dell’intero palcoscenico europeo e per questo società come quella lusitana ed i rossoneri che fanno della crescita dei talenti un punto di forza sono così interessate. Staremo a vedere nelle prossime settimane chi riuscirà a spuntarla, la voglia è di chiudere prima dell’inizio della sessione estiva di mercato per anticipare tutti gli altri.

Enrico Tiberio Romano