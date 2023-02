Procuratori Bennacer, Pimenta chiarisce: “Non è mai stato un assistito dell’agenzia Raiola”

Rafaela Pimenta è l’erede dell’impero creato dal Re dei Procuratori Mino Raiola, scomparso lo scorso aprile all’età di 55 anni.

L’avvocato brasiliano collaborava già con l’agenzia del procuratore italiano e ora si trova al timone a gestire le sorti di alcuni fra i più importanti profili del panorama calcistico mondiale.

Pimenta è a parlare della sua agenzia rilasciando un’intervista a FootMercato, nella quale ha spiegato i cambiamenti avvenuti dopo la scomparsa di Mino Raiola.

“Mi chiedo sempre cosa devo fare per continuare ad offrire al giocatore lo stesso livello di impegno, di servizio. Sarebbe stato irresponsabile e arrogante da parte mia pensare di poter fare le cose da sola; non lo facevo prima, facevo tutto con Mino. Ma lui non c’è più, quindi abbiamo dovuto trovare un’organizzazione in modo che coloro che si sono fidati di me non si pentano della loro scelta”.

Bennacer Milan Raiola

L’intervista è andata a toccare anche la questione di Vincenzo Raiola, anche lui agente sportivo che vanta una scuderia di primo livello. Pimenta ha tenuto a sottolineare il buon rapporto che lega i due.

“Non c’è conflitto tra lui e me: ci siamo parlati e gli ho sempre detto che mi rendeva felice collaborare con lui”.

La procuratrice ha anche parlato di Bennacer, fresco di rinnovo appena firmato con il Milan. Il calciatore è infatti stato seguito proprio da Vincenzo Raiola.

“È importante fare una precisazione: Vincenzo non ha portato con sé nessun giocatore della società. Ismaël Bennacer non è mai stato nella nostra società”.

Francesco Buffa