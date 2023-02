ULTIM’ORA – Milan in ansia, botta in allenamento per un titolare: le condizioni

Il Milan sta preparando la sfida di questa sera contro il Tottenham, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Mister Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione nelle prossime ore, anche se c’è una seria possibilità di proseguire con la difesa a tre. Dopo un periodo difficile, i rossoneri hanno rivisto la luce venerdì sera, grazie alla vittoria su misura contro il Torino, avversario, tra l’altro, molto ostico. La speranza è che la vittoria contro i granata abbia riportato il sereno e stasera l’occasione è ghiotta per dimostrarlo. A San Siro arriverà la squadra di Antonio Conte, per una sfida che si prospetta molto interessante. La posta in palio è alta e il Diavolo non ha nessuna intenzione di fare brutte figure davanti ai propri tifosi, in una competizione storicamente amica. LEGGI ANCHE: Milan, i convocati per il Tottenham: tre assenti per Pioli Piccola preoccupazione, però, per Pioli, visto quanto successo a Theo Hernandez in allenamento. Milan-Tottenham: botta in allenamento per Theo Hernandez Getty Images, Theo Hernandez, Milan, infortunio Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, Theo Hernandez ha ricevuto una botta in allenamento. A quanto pare, non dovrebbe essere nulla di grave, infatti, Theo dovrebbe stringere i denti per esserci dal primo minuto. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Sei qui: Home » Copertina » ULTIM’ORA – Milan in ansia, botta in allenamento per un titolare: le condizioni