Calciomercato Milan, doppio colpo dalla Bundesliga: la mossa della dirigenza

Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, il Milan inizia a sondare possibili colpi in vista della prossima annata. Nello specifico, la società ha la volontà di investire sulla trequarti, posizione di campo che non ha reso come sperato.

Dal periodo d’adattamento di De Ketelaere allo stato di forma altalenante di Saelemaekers e Messias: oltre a Leao e Brahim Diaz Pioli ha bisogno di più certezze.

Calciomercato Milan Bundesliga

Il Milan guarda in Bundesliga: Lindstrøm e Kamada nel mirino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Maldini sta seguendo con grande attenzione due trequartisti provenienti dalla Bundesliga.

Uno è Daichi Kamada, classe 1996, centrocampista offensivo giapponese. L’altro è Jesper Lindstrøm, classe 2000, danese in grado di ricoprire molti ruoli tra trequarti e attacco. Entrambi i giocatori fanno parte della rosa dell’Eintracht Francoforte, prossima avversaria del Napoli in Champions League. Il primo andrà in scadenza di contratto, mentre per il secondo il Milan dovrà tenere conto della forte concorrenza della Premier League.

Queste sono entrambe trattative complicate che, però, la società ha la volontà di portare a termine.