Calciomercato Milan, concorrenza per il giovane talento greco: le ultime

Continua la preparazione in vista del match di domani sera contro l’Atalanta. Mister Pioli dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma è molto probabile che si continui con la difesa a tre.

Il mister dovrà dosare le forze in vista dei successivi impegni tra campionato e Champions League e ora, più che mai, serve l’aiuto di tutti.

I recuperi, ormai vicini, di Maignan e Florenzi, ma anche di Bennacer, sono un’ottima notizia in questo senso.

Nel mentre, Maldini e Massara, seppur concentrati ai fatti di campo, continuano il loro lavoro per quel che riguarda i rinnovi di Giroud e Leao ma anche per gli obiettivi futuri.

Da giorni si parla del forte interessamento per Giannis Konstantelias, giovane fuoriclasse classe 2003 in forza al PAOK Salonicco.

Attento Milan, il Benfica piomba su Konstantelias: la notizia

Calciomercato, Konstantelias, Milan

Il Milan ha messo gli occhi sul centrocampista greco, ma aumenta sempre di più la concorrenza.

Stando a quanto riporta TuttomercatoWeb.com, infatti, dopo Salisburgo e Siviglia, su Giannīs Kōnstantelias si è mosso con insistenza anche il Benfica.

Sembra che il club portoghese abbia anche già fatto un’offerta al PAOK: 25 milioni di euro più il cartellino di Tiago Dantas, centrocampista ora in prestito proprio ai greci, per il giovane talento e per un altro giocatore dei greci, ossia, Konstantinos Koulierakis, difensore, anche lui del 2003.