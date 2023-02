Calciomercato Milan, Maldini pianifica il colpo dal Bruges: che numeri per l’esterno offensivo!

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, il Milan potrebbe presto piazzare un nuovo colpo dal Club Brugge per il reparto offensivo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, starebbero già pensando ad un eventuale sostituto di Rafael Leao, qualora l’attaccante portoghese dovesse decidere di non rinnovare per poi essere ceduto nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Milan, aperti i casting per il post Leao: torna di moda Lang

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera potrebbe tornare nuovamente sulle tracce di Noa Lang.

Calciomercato, Milan, Lang

L’ala olandese, seguita a lungo dal Diavolo anche la scorsa estate, dopo un inizio di stagione non eccellente, è tornata ai livelli dello scorso anno, registrando finora ben 7 goal e 3 assist.

Qualora il Milan dovesse decidere di puntare su di lui, però, sarà necessario battere la concorrenza di altri club europei, in primis il Leeds che non ha affatto nascosto il proprio interesse per l’attaccante classe 1999.

Tuttavia, ci sarebbero due elementi in favore dei rossoneri: il gradimento del calciatore e gli ottimi rapporti tra le due dirigenze in seguito alla lunga trattativa che ha portato Charles De Ketelaere a Milano.