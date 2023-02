Cassano attacca Leao e Giroud e spiazza tutti: cosa ha detto

Il Milan si prepara alla sfida di domenica contro l’Atalanta. In netta ripresa, i rossoneri, guardano con fiducia a un match che potrebbe rivelarsi complicato visto l’avversario.

Nonostante il Milan venga da una serie di risultati positivi e la ritrovata stabilità, grazie alle vittorie contro Torino, Tottenham e Monza, Antonio Cassano non crede che tutti i giocatori stiano dando il massimo. In particolare, alla BoboTv, accusa Leao e Giroud: i due attaccanti, secondo lui, non stanno brillando.

Milan

L’attacco di Cassano a Leao e Giroud

Di seguito quanto riportato dalla redazione: