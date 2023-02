Champions League, Gasperini snobba il Milan: “Non ci penso”

Con la vittoria di misura sul Monza per 0-1, il Milan guarda avanti e si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta che si giocherà il 26 febbraio. I nerazzurri sono impegnati proprio ora, in contemporanea, nella sfida contro il Lecce.

Proprio la squadra di Baroni ha conquistato il vantaggio dopo appena 4 minuti grazie al tiro di potenza dalla distanza di Ceesay che ha provocato uno scossone. In pochi minuti è stato ammonito anche Demiral, che era diffidato, e che salterà proprio la partita contro i rossoneri.

Atalanta-Lecce

Nel pre-partita di Atalanta-Lecce è intervenuto ai microfoni Gian Piero Gasperini: l’allenatore dei nerazzurri ha parlato della lotta per la qualificazione in Champions League sottolineando l’importanza di guardare al proprio percorso e di non pensare alle avversarie. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione: