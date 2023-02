Pioli in conferenza: “Nessun problema fisico, il Milan ha avuto altri problemi”

Dopo 4 sconfitte consecutive, di cui 3 in Campionato, il Milan è riuscito a ritrovare la vittoria, imponendosi di misura sul Torino, nel match di apertura della 22° giornata di Serie A.

Lo scudetto ormai è scappato, ma la squadra rossonera dovrà cercare di mantenere un andamento positivo in questa seconda parte di stagione, per trovare un posto per la prossima Champions League.

Milan-Torino, le parole di Pioli in conferenza stampa

Al termine della gara tra Milan e Torino, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, a San Siro:

“Il Milan non ha mai avuto problemi fisici, ma di gioco. È stato prima tattico e poi mentale. I risultati negativi ci hanno tolto fiducia e il gol di oggi ci ha sbloccato. Oggi non è finita e non è che abbiamo sistemato tutto.“

“Questa vittoria la meritiamo tutti perché è il gruppo che lavora. A fine primo tempo avevo immaginato un paio di cambi, poi ho visto cose che mi hanno fatto aspettare.“

Pioli Milan

Durante la conferenza, il mister dei diavoli si è espresso sulle prestazioni di Thiaw e Theo Hernendez:

“Thiaw ha fatto molto bene. Nello Schalke ha giocato molto a 3, in nazionale a 4. Theo ha perso la finale del Mondiale e questo lascia strascichi. Volevo farlo riposare di più, ma ora si sta riprendendo e tornerà a essere il giocatore straripante che conosciamo.“

Per il Milan, martedì è già ora di scendere in campo, sempre al Meazza, contro il Tottenham, gara di andata degli ottavi di Champions League.

Alice Bonora