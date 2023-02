Martedì sera il Milan di Stefano Pioli è riuscito ad imporsi sul Tottenham di Antonio Conte, vincendo la sfida di andata per gli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria importante per i rossoneri, che hanno acquisito fiducia dopo le difficoltà degli ultimi periodi in Serie A.

Prima della sfida di Champions, l’allenatore italiano Antonio Conte si era sottoposto ad un intervento alla cistifellea per problemi di salute. Recuperate le forze, l’ex tecnico della Juventus, ha seguito il match a San Siro dalla panchina guidando la propria squadra.

FOTO: Getty Images, Conte

Comunicato Tottenham: l’annuncio su Conte

Come annunciato sui propri profili social e su quelli ufficiali della squadra inglese, però, l’allenatore, dopo un controllo di routine sostenuto ieri, resterà in Italia con la sua famiglia per recuperare dall’operazione.

Di seguito il testo del comunicato del Tottenham:

A seguito di un controllo di routine post-operazione tenutosi ieri in Italia, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per recuperare dopo il recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante da tenere in considerazione e tutti nel club gli augurano il meglio. Cristian Stellini prenderà le redini della prima squadra.

FOTO: Twitter Tottenham

Anche l’allenatore italiano ha rilasciato un messaggio tramite i propri profili social: