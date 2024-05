Mercato Milan, colpo dalla Spagna: può arrivare dal Real Madrid

Mercato Milan: i rossoneri stanno sondando il terreno per gli obiettivi da perseguire. Si riapre l’asse Milan-Real Madrid.

Il mercato del Milan sta vivendo un’accelerata. I rossoneri vogliono arrivare preparati alla finestra estiva. L’ordine del giorno a Milanello è trovare il prossima allenatore. Stefano Pioli lascerà dopo 5 anni e 1 Scudetto vinto; la dirigenza dovrà essere in grado di scovare la figura adatta a prendere in mano le redini del progetto. In pole position sembra esserci Sérgio Conceição. Il nuovo tecnico sarà coinvolto nella campagna acquisti e quindi è cruciale risolvere la questione prima possibile. Ciononostante la società ha delle priorità sul mercato.

La rosa ha delle lacune che dovranno essere risolte indipendentemente dal prossimo sistema di gioco. Su tutte un attaccante. Giroud sta vivendo l’ultimo mese con la maglia del Milan e i rossoneri rincorrono due nomi in particolare: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Gran parte del budget andrà quindi sulla nuova punta. La dirigenza non può però accantonare la difesa. Il reparto questa stagione è stato costellato da infortuni e c’è bisogno di allungarlo con talento e gioventù. Arriva quindi l’ultima indiscrezione di mercato.

Mercato Milan: avanti tutta con le Merengues

Furlani e Moncada vogliono continuare a tenere attivo l’asse Milano-Madrid. I rossoneri e i blancos hanno ottimi rapporti e, come sottolinea Tuttosport, questo aiuterebbe il Milan a fare affari con Florentino Perez. La dirigenza lombarda guarda in casa Real per sistemare il reparto difensivo. Il grande obiettivo è Alessandro Buongiorno, ma il Toro chiede troppo e con la questione punta Cardinale dovrà virare su profili meno onerosi. Ecco quindi che spunta il nome di Rafa Marin. Difensore classe 2002 di proprietà dei neo laureati campioni di Spagna è in prestito all’Alaves. Rientrerà alla base a fine giugno con il Diavolo che tiene gli occhi aperti.

Il centrale quest’anno ha collezionato 30 presenze, di cui 25 da titolare, in Liga. Marin porterebbe gioventù al reparto e l’operazione costerebbe molto meno ai rossoneri in termini di denaro. Il preannunciato grosso investimento per la punta costringe Furlani a rivedere i suoi piani. La dirigenza dovrà fare delle scelte e, come detto dallo stesso Ad del Milan, la campagna acquisti sarà più mirata e meno di quantità rispetto allo scorso anno. Le alternative comunque non mancano, da Maxence Lacroix del Wolfsburg a Lillian Brassier del Brest.

Negli ultimi anni Real e Milan hanno fatto parecchi affari, da Brahim Diaz ad Alex Jimenez. Chissà che in estate non arrivi l’ennesima stretta di mano tra i due club.