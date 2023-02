Coppa Italia, Commisso punzecchia il Milan: “Questo non vale nulla?”

La Coppa Italia 2022/2023 si è rivelata una sorpresa per tutti i tifosi e appassionati del mondo del calcio. Infatti si è potuto assistere ad eliminazioni clamorose come quelle del Napoli e della Roma contro la Cremonese e quella del Milan ai supplementari contro il Torino, sconfitta che ha dato inizio al periodo di crisi in cui si trova tutt’ora la squadra rossonera.

Milan, Commisso pizzica i rossoneri per la Coppa Italia

Delle eliminazioni di Milan e Napoli ha voluto parlare il patron della Fiorentina, per il secondo anno di fila in semifinale, Rocco Commisso ai microfoni di Radio Bruno con le seguenti parole:

“Napoli e Milan sono stati buttati fuori dalla Coppa Italia. La Fiorentina è in semifinale per il secondo anno di fila: questo non vale nulla?”.

Milan, crisi nera dopo la sconfitta in Coppa Italia

Il Milan infatti, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino per 1 a 0, è in un momento di crisi che neanche le innovazioni di Stefano Pioli hanno potuto risolvere con la vittoria che manca dal 4 gennaio in casa della Salernitana.

