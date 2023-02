Costacurta duro sul Milan: “Hanno pensato tutti di essere forti”

Un Milan caratterizzato da un evidente declino, quello di quest’ultima stagione, segnando così un decisivo distacco rispetto allo scenario vincente dell’anno scorso, culminato nella vittoria dello scudetto. Una questione su cui è intervenuto su Sky Sport anche Alessandro Costacurta, parlando dell’attuale periodo vissuto dal Milan.

“Credo sia questione di fiducia e di coraggio – ha dichiarato Costacurta su Sky Sport – Secondo me è una squadra che è andata al di là delle aspettative e ad un certo punto hanno tutti pensato di essere fortissimi e non sono tutti fortissimi“.

“Una questione di consapevolezza, attitudine, concentrazione“, ha poi continuato Billy Costacurta considerando il deludente calo del Milan dopo le sconfitte subite dall’Inter.

Alessandro Costacurta (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Costacurta sulla situazione del Milan: “Una questione di testa”

“È una questione di testa, ci sono passato con una squadra che ha vinto il campionato da non favorita. L’anno dopo qualcosa non andava, ma era nella testa. Abbiamo pensato di essere la squadra più forte d’Italia, ma ti può andar bene per 6-7 mesi…“.

Una situazione, quella attuale rossonera, che secondo Costacurta sarebbe quindi da attribuire soprattutto alla necessità di una maggiore consapevolezza.

Liliana Longoni