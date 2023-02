L’ex Milan non ha dubbi: “Serve farlo con De Ketelaere!”

In questa stagione rossonera tra le note negative fino ad ora rientra per forza di cose Charles De Ketelaere. Arrivato dopo una lunghissima trattativa e voluto fortemente da tutto l’ambiente, il talento belga sta trovando enormi difficoltà nel nostro campionato.

Non è la prima volta che un giocatore si presenta come vero e proprio crack salvo poi deludere le aspettative, cosi come non è la prima volta che un giocatore trova difficoltà ma poi, una volta ambientatosi, da lustro del suo enorme valore.

La speranza e che per De Ketelaere accada proprio questo, dunque, bisogna aspettare.

Lo pensa anche un grande ex rossonero come Roberto Donadoni che, intervistato da Tuttosport, ha dato un consiglio su come comportarsi con il fantasista belga.

Le parole

Donadoni, Milan, De Ketelaere

De Ketelaere è un giocatore che deve dimostrare ancora il suo reale valore, sicuramente il primo impatto non è stato positivo. Tutti quanti si aspettano di vedere il suo valore anche in virtù dell’investimento che la società ha deciso di fare su di lui. Un investimento importante, che ha preso una buona fetta delle disponibilità che il Milan aveva sul mercato.