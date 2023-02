Milan Femminile, le rossonere calano il poker contro il Como

Nella 18° giornata del Campionato di Serie A femminile, le ragazze rossonere allenate da Maurizio Ganz hanno affrontato fuori casa il Como, battendolo con un netto 4 a 0.

Dopo lo stop del 28 gennaio scorso contro l’Inter, il Milan femminile trova la terza vittoria consecutiva in Campionato, mantenendosi al quarto posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina, e a -1 dalle cugine nerazzurre.

Como-Milan femminile, il tabellino del match

Al “Ferruccio” di Seregno, sono subito le ragazze di Ganz a mettersi in mostra e dettare i ritmi della gara, tant’è che al sesto minuto le rossonere trovano la via del gol con Piemonte. Passano i minuti, ma il Como non si rende mai pericoloso e la squadra rossonera, dopo varie occasioni, trova il secondo centro, grazie ad una deviazione dopo un calcio di punizione. Fine primo tempo: 0-2.

Classifica Milan femminile

Nei primi minuti del secondo tempo, il Milan cala il poker con ancora Piemonte e Vigilucci, mettendo al sicuro il risultato. Nei minuti finali, la squadra rossonera difende il proprio risultato, cercando anche qualche ripartenza.

La prima fase del campionato femminile di Serie A si è conclusa proprio in questo weekend, ma ora le squadre sono chiamate ad un “mini” torneo finale: le prime 5 della classe si affronteranno per giocarsi lo Scudetto e la qualificazione in Champions League.

Alice Bonora