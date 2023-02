Novità sul futuro di De Ketelaere: il Milan ha le idee chiare!

Dopo aver ritrovato il successo sia in campionato che in Champions League, il Milan continua a preparare la delicata trasferta di Monza. Da due partite a questa parte, Stefano Pioli ha mandato in campo i suoi ragazzi con un insolito 3-4-3, modulo mirato ad avere più solidità difensiva ma, anche, fantasia in attacco.

Uno schieramento perfetto per le caratteristiche di De Ketelaere che, però, non ha ancora messo in mostra il suo grande talento. L’impatto con il calcio italiano è finora impietoso: 0 gol in 24 partite. Questi sono numeri che non possono ripagare neanche in parte il grosso investimento fatto in estate dalla società, la quale ha le idee chiarissime sul futuro del ragazzo.

Futuro De Ketelaere

Il Milan ha le idee chiare: piena fiducia in De Ketelaere

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha tutte le intenzioni di continuare con Charles De Ketelaere. Nonostante le brutte prestazioni offerte, la società ha la piena convinzione di avere tra le mani un gioiello semplicemente da sgrezzare, come nei casi di Leao e Tonali.

Nel caso dovesse arrivare un’offerta verrebbe comunque valutata ma risulta veramente improbabile che una squadra arrivi ad offrire la cifra spesa dai rossoneri quest’estate.