Il Milan segue il talento dell’Arsenal: classe 2001

Occhi puntati su di lui. L’argomento calciomercato non passa mai di moda ed il Milan vuole comunque rimanere vigile su alcuni calciatori in attesa dell’arrivo della prossima finestra estiva, fiduciosa magari di poter mettere a segno un colpo da novanta.

Questa volta, gli occhi della dirigenza milanista si sono spostati verso la Francia. Insieme al diavolo però, altri 3 club di Serie A avrebbero impostato i radar su uno che pare poter diventare dei prospetti più floridi del panorama calcistico europeo, identificabili in Napoli, Lazio ed Inter.

Si sta mettendo in mostra con la maglia dello Stade De Reims, club con cui ha finora raccolto la bellezza di 16 gol e 2 assist in 25 partite. È un classe 2001, di proprietà dell’Arsenal ed attualmente, appunto, in prestito al club transalpino: il suo nome è Folarin Balogun.

Folarin Balogun Ligue 1

Balogun: il Milan alla finestra

Come riportato anche dalla pagina web di Calciomercato.com, anche il Milan monitora il calciatore di proprietà dell’Arsenal, bramato da mezza Europa. Che sia il prossimo colpo della società rossonera?

Giulio De Pino