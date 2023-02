Infortunio Bennacer, il Milan tira un sospiro di sollievo: la data del rientro

Il Milan, reduce da tre vittorie consecutive tra Campionato e Champions League, ha lasciato alle spalle la crisi dell’ultimo mese e mezzo.

In attesa del ritorno in campo in Champions League, per la gara di ritorno contro il Tottenham, testa al campionato, dove bisogna risalire la china.

Domenica sera ci sarà la delicata sfida contro l’Atalanta, un match importante in chiave qualificazione alla prossima Champions.

Gli uomini di Gasperini avranno, molto probabilmente, il dente avvelenato, dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, dunque, guai a sottovalutare i bergamaschi.

Mister Pioli dovrà fare ancora a meno di qualche giocatore infortunato, con la speranza di poter recuperare in extremis Mike Maignan, seppur sia molto difficile.

Sicuramente, dovrà fare a meno del suo perno di centrocampo, ossia, Ismael Bennacer.

Rientro Bennacer: Fiorentina nel mirino

Bennacer infortunio Milan

Stando a quanto scrive questa mattina Il Corriere dello Sport Ismael Bennacer molto difficilmente sarà recuperato in vista di domenica sera contro l’Atalanta.

È fuori per un problema muscolare accusato dopo la gara con la Lazio. Saranno importanti i prossimi due allenamenti ma la sensazione è che il centrocampista salti l’Atalanta e torni per la gara contro la Fiorentina.