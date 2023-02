La Russa: “Un figlio gay sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista”

Tramite un intervento rilasciato in parlamento, il presidente del senato Ignazio La Russa ha risposto ad una domanda inerente alla questione degli orientamenti sessuali.

Le sue dichiarazioni hanno fatto parecchio discutere: soprattutto legate ad una tematica così delicata, in cui non ha fatto mancare una “Frecciatina” ai tifosi milanisti.

La Russa Milan

Dichiarazioni shock di La Russa: “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? “Accetterei con dispiacere la notizia”

Di seguito le parole rilasciate in parlamento dal presidente del senato Ignazio La Russa: “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista“.

Queste sono parole che sicuramente faranno discutere, e non poco. Il presidente del Senato è un noto tifoso dell’Inter, così come dimostrato dalle parole rilasciate poco dopo la sua nomina da seconda carica dello Stato: “Mi hanno detto ‘ma ti dimetti da presidente dell’Inter club?’. Ho risposto che se c’è un’incompatibilità mi dimetto da presidente del Senato“. Affermazione dettata da un pizzico d’ironia che, però, testimonia a pieno la sua fede interista.