Leao a sorpresa: “La Serie A sembra troppo facile per me, cresco sempre di più!”

Rafael Leao ha incantato i tifosi del Milan e la Serie A in generale nel corso della passata stagione dove con delle giocate da fenomeno che hanno condotto il Milan verso la conquista del suo diciannovesimo scudetto.

La scorsa stagione Rafael ha portato il suo livello di gioco ad un livello superiore e nessun difensore sembra in grado di tenere il suo passo quando parte con la palla tra i piedi.

Oltretutto il portoghese è molto interessato alla moda e al mondo delle scarpe, di recente è stato ospite del negozio di Milano “Kick Game” dove ha concesso un’intervista che si può trovare sul canale YouTube dello stesso negozio e nel corso di quest’ultima il portoghese ha parlato di molti aspetti.

Leao sicuro sulla Serie a:”Sto continuando a migliorare”

In primis si è parlato della Serie A:

“La Serie A troppo semplice per me che sono veloce? Così sembra Sono in Serie A, prima ero in Francia, e il primo anno è stato difficile. Ma poi con alcune skills e la velocità, il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più”.

Poi il ragazzo ha parlato della paura di esprimersi e di un confronto tra Milano e Londra:

“Devo far vedere al mondo cosa so fare in campo e fuori, non posso avere paura di esprimermi, di Londra non mi piace il tempo, Era la mia prima volta a Londra, ho fatto shopping. Le cose che preferisco della città? Il Duomo, lo shopping, i club, il cibo. Migliore che a Londra? Non so non ho provato.”