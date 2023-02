Leao: “Cercano di macchiare la nostra immagine, ma il Milan è più forte di tutto”

Dopo un inizio di 2023 non brillantissimo, il Milan pare aver ritrovato la direzione giusta grazie alla vittoria ottenuta questa sera contro il Torino.

Nonostante un primo tempo incolore, i rossoneri hanno trovato la via del gol grazie al solito Giroud, su assist di un redivivo Theo Hernandez.

Questa sera si è assistito anche al ritorno in campo da titolare di Rafael Leao, dopo le esclusioni inaspettate contro Inter e Sassuolo.

Lo sfogo di Leao sul suo profilo social

Durante il post partita di Milan Torino, Leao ha commentato la vittoria ottenuto sul suo profilo social:

Rafael Leao (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“È incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine quando abbiamo dipinto un quadro così bello… Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche, ovviamente il calcio ha fasi positive e negative a prescindere dalle quali ci aiutano a crescere e a migliorare. Grazie ai nostri fan che fino ad oggi non hanno smesso di sostenerci ovunque siamo, un grazie non è abbastanza… Continueremo a lottare per i nostri obiettivi!”.

Nonostante la vittoria ottenuta, l’esterno portoghese ci ha tenuto a rispondere alle critiche di questi giorni, che hanno infangato ingiustamente il gruppo squadra.

Giuseppe Esposito