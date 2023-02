“Il nuovo modulo piace a Leao?” La risposta di Pioli non lascia dubbi

Il Milan domani sera alle ore 20.45 affronterà l’Atalanta nel big match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Uno scontro diretto importantissimo per entrambe le squadre per provare a conquistare un posto nell’Europa che conta.

I rossoneri, reduci da tre vittorie consecutive senza subire gol, hanno la possibilità di allungare a più sei punti rispetto al quinto posto.

Uno dei protagonisti di domani sarà certamente Rafael Leao, che non trova la via del gol da parecchie giornate, complice, forse, anche il cambio di modulo.

In merito a questo il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa si è soffermato sul momento dell’attaccante portoghese.

Rafael Leao

Leao scontento? La risposta di Pioli