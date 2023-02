Nuova idea per la difesa del Milan: Maldini tratta un ex Manchester City

Il Milan deve ritrovare la propria identità al più presto. L’uscita prematura dalla Coppa Italia, la sconfitta in Supercoppa e il distacco di 15 punti dal Napoli sono risultati che, inevitabilmente, deludono tifosi e società,

Il reparto che sta maggiorente deludendo in questo periodo è la difesa: basta pensare che, da inizio anno nuovo, i rossoneri hanno subito 18 reti. Un dato non accettabile, soprattutto per un club del blasone del diavolo. Maldini e Massara hanno chiuso il mercato con l’unico acquisto di Vasquez, ma non è escluso che possano arrivare dei colpi a parametro 0.

Mangala Milan

Maldini pensa a Mangala come colpo a parametro zero

Secondo quanto riportato da Footmercato il Milan starebbe valutando l’ingaggio a parametro zero di Mangala, ex difensore del Manchester City.

Il difensore francese è ancora svincolato dopo la sua ultima esperienza al Saint-Etienne ed è alla ricerca di una squadra. Milano sarebbe una destinazione molto gradita al 31enne ma, prima di chiudere il colpo, la società aspetta di valutare le condizioni di Tomori. Il mercato degli svincolati chiuderà a fine febbraio.