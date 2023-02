Milan-Atalanta, finalmente ci siamo: Ibrahimovic pronto all’esordio stagionale

C’è chi la definirebbe “fortuna“, chi maliziosamente invocherebbe al “corto muso” e chi invece parla di “passo avanti per il Milan“. La verità è che i rossoneri hanno finalmente ritrovato quella serenità mancata nei primi sprazzi di 2023, continuando a macinare gioco e risultati nella maniera più cinica possibile.

AC Milan

Il merito è sicuramente di Stefano Pioli e dei suoi giocatori, abili a riprendersi dopo una prima parte di annata shock. Va però tenuto in considerazione che, i tre 1-0 di fila per i rossoneri, portano anche la firma indelebile di Zlatan Ibrahimovic. La sola presenza dello svedese in panchina ha infatti contribuito a smuovere quell’ambiente più volte etichettato come Ibra-dipendente, e che potrebbe ben presto vederlo alzarsi da quel comodo sedile a bordocampo.

Ibrahimovic pronto all’esordio contro l’Atalante, le ultime sullo svedese

Lo aveva già accennato Pioli in conferenza, ma l’edizione odierna del Corriere della Sera ha scacciato via tutti i dubbi del caso: Milan-Atalanta sarà teatro dell’esordio stagionale di Zlatan Ibrahimovic. A quasi 42 primavere, uno degli attaccanti più forti della storia del calcio è pronto a scendere nuovamente in campo alla guida del suo Milan.

Zlatan Ibrahimovic

Non giocava dallo scorso maggio, quando i rossoneri si laurearono Campioni d’Italia in quel di Reggio Emilia. La festa, poi l’operazione, il lungo stop ed il ritorno in gruppo poche settimane fa. Ibra non ha mai smesso di pensare al suo ritorno che, con tanta fatica e tanto sudore, finalmente è giunto alle porte. Zlatan sta tornando ed il ruggito di San Siro è pronto ad accogliere il suo leone.

Mario Reccia