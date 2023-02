Ibrahimovic entra e stabilisce un nuovo record: superato Costacurta nella storia della Serie A

Vince il Milan contro l’Atalanta, portando a casa tre punti pesantissimi. Vince in maniera convincente e senza correre rischi, a dimostrazione che la difesa a tre funziona. I risultati stanno tornando ad essere soddisfacenti, dopo il momento di difficoltà.

Ibrahimovic, ritorno e record

Non è un caso che il miglioramento del Milan coincida con il ritorno in campo di due tra i pilastri del Diavolo: Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. San Siro ha subito accolto i due con grande rumore ed entusiasmo, facendo vibrare la notte di Milan con un ruggito.

Proprio Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti della serata, avendo raggiunto un record storico. Infatti il campione svedese è diventato il giocatore di movimento più anziano a giocare in Serie A nell’era dei tre punti. 280 giorni dopo l’uomo del destino del Milan torna in campo, regalandosi record e vittoria, battendo una bandiera rossonera come Costacurta.

La serata del Diavolo si rivela così perfetta: tre punti, rete inviolata, ritorno di Ibra e Maignan. Il Diavolo sembra essere tornato nella sua dimensione.

