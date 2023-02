Milan, il dato che fa ben sperare i tifosi: non succedeva dal 2018

La vittoria contro l’Atalanta è la dimostrazione della definitiva uscita del Milan dalla crisi di inizio 2023. Il successo ha permesso ai rossoneri di raggiungere l’Inter a quota 47 punti in classifica.

E pensare che fino a tre giornate fa, dopo il derby deciso dal gol di Lautaro Martinez, l’Inter era a più cinque dai cugini, ora dopo appena tre turni di Serie A le due squadre di Milano sono a pari punti.

Milan, quattro vittorie senza subire gol: non succedeva dal 2018

Consultando i dati statistici di OptaPaolo sul suo profilo social possiamo dare una valenza ancora maggiore al successo ottenuto contro l’Atalanta: il Milan non otteneva quattro vittorie di fila senza subire gol da febbraio 2018.

statistica Milan

Il dato in questione certifica che il Milan pare aver ritrovato la solidità difensiva che l’anno scorso ha permesso ai rossoneri di conquistare lo Scudetto.

Bisogna dare i giusti meriti a Stefano Pioli, che ha trovato la quadra con la difesa a tre, che dona maggiore equilibrio a tutto il reparto.

La scommessa Thiaw si è rivelata azzeccata: il tedesco ha definitivamente conquistato la maglia da titolare al fianco di Tomori e Kalulu, poi con un ritrovato Maignan il cammino verso la qualificazione in Champions League non può che essere in discesa.

Giuseppe Esposito