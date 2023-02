Milan-Atalanta, San Siro verso nuovo sold out

In attesa della sfida di questa sera, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, arrivano le prime indicazioni dal botteghino sulle presenze nell’impianto di San Siro, con i tifosi del Milan che non faranno mancare il loro supporto in uno snodo cruciale per la stagione dei rossoneri. A pochi giorni dal record di incassi nella storia del calcio italiano, stabilito nella gara di Champions League con il Tottenham, ed oltre 9 milioni di incasso per i biglietti, lo stadio va verso un nuovo sold out.

Milan Atalanta stadio San siro sold out

Milan-Atalanta un nuovo sold out

San Siro si riempie in occasione di Milan-Atalanta, saranno più di 70 mila i tifosi presenti allo stadio per sostenere i ragazzi di mister Pioli, oltre ad una nutrita fetta di tifosi bergamaschi. Il clima dunque come immaginabile è quello delle grandi occasioni, il popolo milanista si prepara a vivere una serata importante, che potrebbe risultare determinante ai fini della classifica che è molto corta in zona Champions dietro il Napoli, in volata solitaria.

Enrico Tiberio Romano