Accuse e falsità social, Calabria non ci sta: “Basta con queste assurde illazioni”

Eccezion fatta per la vittoria di misura a Salerno, l’ultimo mese del Milan è stato tutt’altro che entusiasmante.

In sole sette partite, infatti, gli uomini di Stefano Pioli si sono visti sfuggire la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e la possibilità di competere con il Napoli per la riconquista dello Scudetto. Per non parlare della sconfitta in Arabia Saudita contro l’Inter, che ha consentito ai nerazzurri di alzare al cielo la Supercoppa Italiana.

Complice il momento negativo della squadra, nelle ultime settimane sono spuntate voci assurde che hanno visto come protagonista Davide Calabria ed alcuni altri membri dello spogliatoio rossonero.

Calabria: “Accettiamo le critiche, ma basta falsità. Siamo un gruppo unito”

In seguito al susseguirsi delle invenzioni sul suo conto e su quello dei suoi compagni di squadra, il capitano del Diavolo ha deciso di rispondere tramite una storia Instagram. Queste le sue parole:

Milan, Calabria, accuse

“Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto.

Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni“.