Rivoluzione Chelsea in estate, il Milan osserva interessato: il motivo

Non è certo un segreto che il Chelsea si sia reso protagonista di un mercato faraonico ma, nell’epoca del fair play finanziario ciò va necessariamente accompagnato a cessioni eccellenti. Così dunque i Blues avranno una lunga lista di giocatori in partenza tra cui spiccano in nomi di Kantè, Kovacic e Pulisic. Negli ultimi mesi inoltre i rossoneri hanno a lungo seguito un profilo per la fascia destra proprio dal club londinese, quello di Ziyech, che fa parte anch’esso degli esuberi di una rosa che conta quasi 40 calciatori.

Ziyech-Milan, nuovo tentativo in estate?

L’affare che avrebbe portato il talento marocchino a San Siro non è mai decollato ma, è chiaro che la dirigenza rossonera nutra una grande stima nei confronti di Ziyech e che nel caso in cui si presenteranno le condizioni si potrebbe pensare ad un nuovo tentativo per il Milan. La fascia destra da tempo infatti è considerata un po’ l’anello debole della squadra di Pioli ed un profilo internazionale sarebbe l’ideale per fare il proverbiale salto di qualità.

Enrico Tiberio Romano