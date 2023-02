Milan, Pioli: “Dobbiamo avere più densità. Leao? Va fuori per un motivo preciso”

Tutto pronto a San Siro per il derby tra Inter e Milan. I rossoneri sono nettamente in difficoltà e l’unica vittoria nel 2023 è arrivata contro la Salernitana all’Arechi. Poi soltanto sconfitte e pareggi tra cui l’eliminazione dalla Coppa Italia e la finale persa in Supercoppa con i nerazzurri. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Stefano Pioli che ha spiegato il motivo dell’esclusione di Leao e il nuovo modulo che adotterà il Milan.

Inter Milan Pioli

Inter-Milan, le parole di Pioli

Di seguito le parole di Stefano Pioli sul suo nuovo Milan e non solo.

SULLA PARTITA – “Non conta la settimana che abbiamo sviluppato: l’abbiamo preparata bene. Dobbiamo iniziarla bene e giocare concentrati tutta la gara. Il modulo? Le ultime partite eravamo nettamente in difficoltà in fase difensiva quindi ho messo più giocatori e densità.

SULL’ATTACCO – “Ho scelto di giocare con due punte vicine quindi penso siano meglio due con le caratteristiche di Origi e Giroud. Leao? Sarà sicuramente molto utile a gara in corso”.