Lazetic esordio col botto: è già un rimpianto per il Milan?

Cresce l’attesa in vista del derby di Milano, con Inter e Milan pronte a regalare spettacolo d’innanzi ad un San Siro sold out. La scala del calcio è pronta ad aprire le porte a tutti i tifosi di Milano, rossoneri e nerazzurri che siano, per quello che sarà il main event della domenica.

Inter-Milan (Getty Images)

Tanta voglia di riprendere in mano il proprio destino per il Milan, crollata a picco in questo 2023 e sprofondata improvvisamente fuori dalla zona Champions. Quinto posto da salutare al più presto, dunque, per il diavolo rossonero, accompagnato nel pomeriggio da una piacevole notizia proveniente dall’Austria.

Gol al debutto per Lazetic, il serbo potrebbe tornare a giugno

In punta di piedi e nel massimo silenzio, Marko Lazetic ha esordito in questa sua nuova esperienza in Austria, trovando subito il timbro vincente dopo appena 16 secondi di gioco. In prestito all’Altach, l’attaccante serbo pare stia facendo vedere di che pasta è fatto, anche grazie all’incredibile costanza dimostrata negli allenamenti.

Marko Lazetic

Nuova avventura e nuova vita, dunque per Lazetic, a segno in amichevole in attesa dell’esordio in Bundesliga austriaca fra 7 giorni. Messaggio dunque lanciato anche al Milan, detentrice del suo cartellino. Alla luce delle tante critiche poste alle punte rossonere, per Maldini la soluzione potrebbe già trovarsi fra le mura amiche: Marko Lazetic ha messo tutti in allerta e a giugno il Milan potrebbe contare su una nuova punta.

Mario Reccia