Attacco Milan, svelato il vero obiettivo di mercato di Maldini per l’estate

Il Milan sta riflettendo in questi giorni sui prossimi colpi da piazzare durante il calciomercato estivo. Il ruolo che la dirigenza rossonera intende rinforzare maggiormente sembra essere l’attacco, considerando l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud ed anche le prestazioni insufficienti di Ante Rebic e Divock Origi.

Calciomercato Milan, l’obiettivo di Maldini per l’estate

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, l’obiettivo per l’attacco di Maldini sembra essere Noah Okafor, attaccante ventitreenne del Salisburgo, squadra affrontata durante la fase a gironi della Champions League proprio dal Milan.

L’attaccante svizzero sarebbe il primo nome della lista degli obiettivi di mercato del Milan in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte della rosa di Stefano Pioli.

Okafor, le alternative all’attaccante svizzero

In caso di fumata nera in estate per Noah Okafor, la dirigenza rossonera avrebbe già puntato Luis Semedo, 19 anni del Benfica in scadenza di contratto, e Marciano Sanca Tchami, 18enne della Guinea Bissau attualmente all’America B.

Giacomo Pio Impastato