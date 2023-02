Tottenham, Romero lancia la sfida al Milan per il ritorno: le parole

Ieri sera il Milan è riuscito nell’impresa di portare a casa un preziosissimo 1-0 contro il Tottenham, vincendo l’andata degli ottavi di Champion League.

I rossoneri, trascinati dal gol di Brahim Diaz nei primi dieci minuti, escono così dalla crisi conquistando due risultati utili consecutivi in campionato e in coppa.

Gli uomini di Antonio Conte invece tornano in Inghilterra delusi per una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative.

Milan Tottenham Champions League

Gli Spurs infatti si troveranno costretti a cercare una rimonta nella gara di ritorno in programma il prossimo 8 marzo.

Chi non sembra preoccupato da questa prospettiva è Romero, difensore argentino del Tottenham con un passato all’Atalanta.

Il classe ’98 è intervenuto ai microfoni di TNT Sports e ha voluto infondere fiducia ai suoi compagni: “La speranza è l’ultima a morire. Abbiamo una buona squadra e possiamo cambiare le cose in casa”.

Il Tottenham insomma non si da per vinto e darà il tutto e per tutto per ribaltare il risultato nella partita di ritorno.

Francesco Buffa