Verso il Tottenham, il doppio ex: “Spero che l’effetto Champions carichi il Milan”

La settimana che ci porta verso la sfida tra Milan e Tottenham sta per cominciare. La partita di Champions potrebbe essere la spinta giusta che serve al Milan per riprendersi. Per entrare nel cuore della gara Milan Tv ha sentito un doppio ex, Carlo Cudicini.

Verso Milan-Tottenham, parla Cudicini

Sull’esordio con il Milan: “Per 6 mesi ho fatto parte della prima squadra del Milan, da milanista è stato un sogno. Ho esordito in Champions League a San Siro: è stata una tappa epica della mia vita. Ho cercato di essere il più freddo possibile, anche se non è stato facile”.

FOTO: Getty – Cudicini-Tottenham-WBA

Sul Tottenham: “Il club è particolare. Potrebbero competere ogni anno ai massimi livelli: hanno stadio, centro sportivo e grandi tifosi. Però manca sempre qualcosa. Conte lo scorso anno ha lavorato bene e sono convinto che con lui il Tottenham possa provare a vincere qualcosa”.

Su Kane: “Nonostante fosse un ragazzino era già una persona matura. A fine allenamento ero quasi sempre la vittima: lui prendeva due sacche di palloni e tirava, tirava, tirava… Alla fine i prestiti gli hanno fatto bene”.

Sul ritorno a San Siro del 2011: “Il Tottenham di Redknapp era basato sulle individualità. Conte la preparerà in modo diverso. Il ricordo è positivo perché tornai a San Siro. Quando senti l’inno della Champions ti carica e spero che possa aiutare il Milan martedì”.

Enrico Coggiola