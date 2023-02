Ibrahimovic suona la carica prima di Milan-Tottenham: “Faremo di tutto per vincere!”

Zlatan Ibrahimovic è nuovamente arruolabile. Lo svedese è tornato con il gruppo proprio a ridosso della Champions League. Milan–Tottenham è ormai alle porte e lo stesso Ibra ha voluto dire la sua a riguardo attraverso i microfoni di MilanTv.

Questo un estratto della sua intervista: “Sono serate fantastiche. Noi abbiamo una grande tradizione in questa competizione. Si vede nei tifosi, c’è una convinzione extra. Non tutti possono giocare in Champions, è un momento fantastico, te lo devi godere ma al tempo stesso devi stare concentrato. Dobbiamo fare di tutto per vincere”.

Ibrahimovic Milan Tottenham

Ibra carica i suoi: “Bisogna crederci, i dettagli fanno la differenza”

Sull’atmosfera magica che questa competizione regala, nemmeno Zlatan fa trasparire indifferenza: “È un’atmosfera incredibile. Ogni partita è diversa dall’altra, non si possono mai paragonare due partite. Non sai mai cosa può succedere. Bisogna crederci sempre, sono i piccoli dettagli a fare la differenza alla fine”.

Ibrahimovic la Champions League non l’ha mai vinta ma di sicuro vanta un’esperienza in questa competizione che non è comparabile con quella di alcuni suoi compagni di squadra. Lo svedese si metterà al servizio della squadra mettendo a disposizione tutta la sua competenza.

Matteo Gregori