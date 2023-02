Pioli a Sky: “Tottenham avversario forte, ma siamo pronti”, poi il retroscena su Maldini

Back at home.

Domani il Milan torna in quello che è stato il proprio terreno di caccia per tanti anni.

Il Diavolo disputerà un match nella fase ad eliminazione diretta della Champions League a nove anni di distanza dall’ultima volta: avversario il Tottenham di Antonio Conte, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

Alla vigilia Stefano Pioli ha presentato la sfida di San Siro a Sky Sport. L’allenatore ha rassicurato la tifoseria rossonera riguardo al momento delicato della squadra:

“L’entusiasmo e l’energia per affrontare questo ottavo di finale sono tornati. Vogliamo dimostrare il nostro valore”.

Anche Paolo Maldini si è presentato a Milanello per caricare la squadra. Un gesto che il tecnico ha così commentato:

“La sua presenza è costante e continua. Ci dà motivazioni e consigli per cercare di costruire un presente e un futuro migliore. C’è molta unione e molta compattezza”.

Il successo di misura contro il Torino ha fermato la crisi di risultati che aveva colpito i rossoneri nel mese di gennaio. Un momento no da cui si può trarre anche benefici:

“Del mese di crisi rimangono la voglia di lavorare insieme e di non trovare dei colpevoli. Vogliamo trovare le soluzioni per tornare a fare del nostro meglio. Oggi sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori. Il senso di appartenenza è forte”.

L’attenzione si è poi spostata sul futuro prossimo che vede al vicino orizzonte la gara di domani, così illustrata da Pioli:

“Credo che dal punto di vista delle motivazioni sarà semplice ma la gara sarà complicata, visto che affrontiamo un avversario forte con un allenatore forte”.

Verso Milan-Tottenham, Pioli: “Saranno le due partite più importanti”

Il tecnico rossonero ha successivamente affermato come i due incontri con gli Spurs saranno i più importanti della sua carriera da allenatore.

Per rendere indimenticabili queste due partite, Pioli avrà bisogno del miglior Leao e dell’esperienza in campo internazionale di Giroud:

“È stata una vigilia di lavoro, sono sereni, determinati e motivati. Sappiamo tutti quanto sia importante questo ottavo di Champions. Siamo positivi e presenti”.

Per quanto riguarda il fronte opposto, il Tottenham ha vissuto un pre-partita tormentato dalla pesante sconfitta per 4-1 ad opera del Leicester e dal grave infortunio di Bentancur. L’assenza dell’ex Juventus impone a Conte scelte obbligate, di cui non ci sarà da fidarsi per i campioni d’Italia in carica:

“Ovunque sia andato Conte ha sempre dato la sua mentalità e la sua filosofia. Mancano i centrocampisti titolari ma le squadre inglesi hanno organici da grandissime. Dal punto di vista tattico l’avversario è forte”.

Sarà importante per il Milan eludere il pressing avversario e l’intensità tipici delle formazioni di Premier League. Per Pioli la chiave tattica sarà la seguente:

“Dobbiamo giocare con più ritmo. Ci siamo preparati per essere all’altezza”.

Francesco Flaùto