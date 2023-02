Rivelazione di Pioli su Conte: “Uno dei pochi a farlo dopo lo Scudetto

La sfida nella sfida.

Milan-Tottenham significa anche Stefano Pioli contro Antonio Conte.

I due sono i condottieri che negli ultimi anni hanno riportato Milano sul tetto d’Italia: l’allenatore degli Spurs ha interrotto i nove anni di dominio bianconero regalando lo scudetto numero 19 all’Inter nella stagione 2020/2021.

CIrca un anno dopo, Pioli ha pareggiato i conti con i “cugini” compiendo un’impresa certificata il 22 maggio 2022 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

A distanza di quasi due anni da quel Milan-Inter del 21 febbraio 2021, terminato con la vittoria schiacciante dei nerazzurri per 3-0, i tecnici italiani si ritroveranno uno contro l’altro nell’andata degli ottavi di finale.

Milan-Tottenham Pioli Conte

Milan-Tottenham, le parole di Pioli su Conte: “Antonio è un totem come Ancelotti”

Nella conferenza odierna Pioli ha così elogiato il suo collega:

“Antonio è un grande allenatore, cura ogni dettaglio e le sue squadre sono tatticamente preparate. Conte è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato per congratularsi con me dopo lo Scudetto”.

In questi ottavi di Champions League ben cinque allenatore italiani terranno alto il tricolore in Europa. Per il mister rossonero non ci sono dubbi:

“Ancelotti è un totem ma lo è anche Conte. Tantissimi allenatori bravi, abbiamo una buona scuola e caratteristiche importanti”.

Francesco Flaùto