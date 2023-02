Thiaw ha incantato tutti in Milan-Tottenham: arrivano i complimenti dell’ex rossonero!

Il Milan ieri sera ha portato a casa una vittoria fondamentale nell’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham.

La rete di Brahim Diaz in avvio è stata fondamentale e ha permesso ai rossoneri di avere la meglio sugli uomini di Antonio Conte.

Oltre al trequartista spagnolo, il Milan ha scoperto il Malick Thiaw un altro protagonista della serata. Il giovane difensore tedesco ha incantato il pubblico di San Siro nella sua gara d’esordio in Champions League.

Pioli ha deciso di dare fiducia a Thiaw dopo averlo schierato dal primo minuto nella gara contro il Torino e il classe 2001 si è fatto trovare pronto, rendendo la vita difficile a due fuoriclasse come Kane e Son.

Milan Tottenham Thiaw

Dopo il match sono arrivati anche i complimenti di una leggenda rossonera come Billy Costacurta. L’ex difensore ha tessuto le lodi del giovane: “Ha già dimostrato in campionato di essere affidabile e mi è piaciuta la personalità quando ha la palla tra i piedi, sa quando si deve far fallo e quando deve essere aggressivo. Ieri la sorpresa più bella del Milan“.

Si tratta di un’investitura importante da parte di Costacurta, che senza dubbio sa cosa significa vincere indossando la maglia del Milan.

Dopo due gare positive Thiaw dovrà dimostrare il suo valore e dare continuità alle sue prestazione per meritarsi una maglia da titolare nella nuova difesa a tre di Pioli.

Francesco Buffa