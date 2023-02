Monza-Milan, Galliani non ha dubbi su Berlusconi: la notizia!

Monza-Milan non può essere una partita come le altre per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e mai lo sarà. Il tuffo nel passato porta alla mente ricordi dolcissimi, come le notti di Atene 1994 e 2007, oppure bocconi amari, come Istanbul 2005 e Monaco 1993. Tuttavia si parla sempre emozioni forti, come quelle che può darti solo una vera storia d’amore.

Monza-Milan, Berlusconi sarà allo stadio

Galliani era riuscito, in qualche modo, nell’impresa di restare impassibile durante Milan 4-1 Monza. Ora bisognerà vedere se sarà in grado di farlo anche Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan, che sarà allo Stadio Brianteo sabato.

FOTO: Getty – Berlusconi-Galliani-Derby

Lo ha annunciato lo stesso Adriano Galliani a Sky Sport: “Verrà allo stadio sabato. Ha promesso che ci sarà”. Di conseguenza la strana coppia Cavaliere-Condor sarà di nuovo insieme per assistere ad una partita del Milan.

Inoltre Galliani ha detto: “Sabato sarò in religioso silenzio. Non muoverò un muscolo, né per il Monza, né per il Milan. Farò come all’andata”. Chissà cosa potrebbe succedere se la tensione dovessi farsi tangibile, visto che il Monza ha tutta l’intenzione di provare a sorprendere il Diavolo.

Enrico Coggiola