Pioli in conferenza: “Domani sarà una partita difficile, Tomori è recuperato”, poi l’annuncio su Bennacer e Calabria

Due vittorie nelle ultime due, contro il Torino in campionato e contro il Tottenham in Champions League. Un Milan che pare abbia ritrovato quella solidità difensiva che era mancata nell’ultimo periodo.

La prossima sfida per i rossoneri si chiama Monza. Il match, in programma per domani alle ore 18, è una ghiotta occasione per continuare la striscia di vittorie e rilanciarsi prepotentemente per un posto valido per la prossima Champions.

Il tecnico Stefano Pioli, presenterà la sfida in conferenza stampa.

Stefano Pioli

La conferenza di Stefano Pioli

La squadra ha sempre dato tutto e non ha mai tradito i tifosi: “Credo che sia la forza del nostro ambiente. Non abbiamo mai smesso di credere in noi, il sostegno dei tifosi ci dà tanta fiducia e forza“

Il Milan è guarito? “Veniamo da due buonissime partite e vedremo di giocare bene domani. La partita di domani è una sfida difficile, che sta molto bene, conterà solamente mettere in campo una buona prestazione”

Berlusconi vede bene Leao centravanti: “Io sono sempre d’accordo con Berlusconi, sempre“

Come ha visto la squadra? “Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche che agli elogi eccessivi. È il campionato che ti dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l’anno prossimo.”

Quali sono le difficoltà di domani? “Faccio i complimenti a Palladino per il lavoro che ha svolto, propone un calcio propositivo e bisogna stare attenti. Noi dobbiamo giocare con l nostre caratteristiche e le nostre qualità, è un’occasione che dobbiamo sfruttare perché dobbiamo fare tanti punti”

Tomori e Bennacer: “Tomori è a disposizione, Bennacer non è ancora pronto. Perdiamo anche Calabria che ha avuto un problema”

Thiaw: “Io non scopro talenti, io cerco solo di migliorarli e allenarli. Sta facendo molto bene, è un difensore moderno che abbian fisicità e velocità, ha le caratteristiche per diventare molto forte”

Ibrahimovic: “Ha aumentato le sue condizioni e quindi anche domani sarà a disposizione”

Origi può essere una soluzione? “Giroud sta giocando tanto e sta lavorando tantissimo, Origi è pronto, vedremo poi che scelte farò”

Nato un nuovo Milan tatticamente? “Dipenderà tanto da come vedo la squadra e come vedo la condizione degli avversari. Il fatto di poter giocare in due modi mi piace molto, così come piace molto anche i giocatori. Domani sicuramente continueremo su questa strada”

Saelemaekers: “Sia Messias che Alexis hanno fatto bene. Alexis deve stare attento a non farsi scappare qualcuno alle spalle. Hanno passo giusto e gamba per fare questo ruolo”

Leao e De Ketelaere: “La nostra forza è un gruppo così, molti hanno vissuto gli stessi momenti di De Ketelaere. Charles avrà ancora occasioni importanti e ci darà delle soddisfazioni”

Sulla partita: “Domani dovremo essere più bravi di loro in entrambe le fasi di gioco e cercando di essere molto compatti e intensi. È una squadra che attacca con tanti giocatori e dovremo essere molto compatti”

“Purtroppo o per fortuna nel calcio le situazioni cambiano velocemente, una partita fatta male ti può mettere in una situazione cattiva, o viceversa. Ho visto una squadra motivata e faremo di tutto per fare bene”

Il Monza fa bene con le big: “Il Monza è sicuramente una squadra che gioca bene, e dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello. Nelle ultime due partite abbiamo vinto più del sessanta percento dei contrasti e dobbiamo lavorare bene su quello anche domani”