Milan, traguardo importante per Pobega: la notizia sul calciatore

Tre vittorie consecutive per il Milan nelle ultime tre uscite, rispettivamente con Torino, Tottenham e Monza. Le belle notizie per i rossoneri, però non si limitano al campo da gioco: un traguardo importante, infatti, è stato raggiunto da Tommaso Pobega.

Il centrocampista italiano è cresciuto nel vivaio rossonero dal 2013 al 2018 prima di trasferirsi in prestito fra Ternana e Spezia ed infine al Torino, club nel quale lo scorso anno il centrocampista italiano ha registrato 33 presenze e siglato 4 gol e 3 assist.

Laurea per Pobega: la tesi sul Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista classe 99′ si è laureato in Economia Aziendale e ha incentrato la sua tesi incentrandola sulla responsabilità del Milan e ha basato un capitolo su Fondazione Milan, di cui ricorre proprio oggi il ventesimo anniversario.

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan

Ad oggi Pobega vanta 1 gol in 13 presenze con la maglia del Milan, l’ex calciatore del Torino ha anche esordito in Champions League il 6 settembre in occasione della partita con il Salisburgo finita 1-1. L’esordio in nazionale è avvenuto il 4 giugno nella sfida di Nations League contro la Germania finita in parità. La prossima partita del Milan sarà domenica alle ore 20:45 contro l’Atalanta.

Leonardo Matano